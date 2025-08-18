Noboa minimiza las diferencias ideológicas con Lula e insta a trabajar por la integración

Brasilia, 18 ago (EFE).- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó este lunes junto a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que las diferencias ideológicas entre ambos «quedaron en el pasado y que «es hora de trabajar juntos» por la integración.

Noboa fue recibido este lunes por Lula en visita de Estado y, en una comparecencia conjunta ante los periodistas, se dijo convencido de que Brasil y Ecuador tienen «mucho espacio» para ampliar su cooperación en diversas materias.

Citó con especial énfasis la seguridad pública, un área de la cual dijo que «en Ecuador se ha vuelto sumamente problemática» y en la que ningún país «puede pelear solo».

El líder conservador ecuatoriano también instó a incrementar el comercio con Brasil, un país con el que también desea avanzar en proyectos que favorezcan una mayor integración física suramericana, sea con carreteras, ferrocarriles o vías fluviales.

En ese sentido, se refirió a planes patrocinados por Brasil que intentan promover esa integración y que incluyen la construcción de una carretera entre la ciudad de Manaos, en la Amazonía brasileña, y el puerto ecuatoriano de Manta.

Noboa, quien tuvo este lunes su primer encuentro con Lula, también puso completamente de lado las diferencias ideológicas con el líder progresista brasileño, a quien incluso agradeció tanto su «calidez» como su «simpatía».

Tras la declaración conjunta, Lula y Noboa compartirá un almuerzo en el Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería, tras el cual el presidente ecuatoriano se trasladará a la sede del Parlamento y luego a la Corte Suprema para sendas reuniones con las autoridades de ambos organismos, que pondrán fin a su visita a Brasil.

Desde Brasilia, Noboa partirá hacia Uruguay, segunda escala de una gira que concluirá con una posterior visita a Argentina. EFE

