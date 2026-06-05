Noboa paga 230 millones de dólares en compensaciones a funcionarios jubilados de Ecuador

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Quito, 5 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó este viernes 230 millones de dólares en compensaciones pendientes a funcionarios jubilados del país, especialmente de los sectores de salud y educación, en un acto oficial en Quito, en el que no hizo referencia a la fusión de ministerios anunciada el día anterior.

El mandatario señaló que los recursos están destinados al pago de compensaciones jubilares de 4.600 exfuncionarios y aseguró que esta decisión se suma a más de 508 millones de dólares ya entregados a 10.300 exservidores públicos en todo el país.

«Este pago no es un gasto, esto es una inversión», dijo Noboa, al sostener que la medida busca reconocer los años de servicio de quienes trabajaron para el Estado ecuatoriano.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, indicó que algunos de los beneficiarios esperaban estas compensaciones desde 2017 y que los montos oscilan entre 30.000 y 60.000 dólares.

Añadió que, con este desembolso, el Gobierno termina de atender al grupo de jubilados pendiente hasta 2025.

Esta entrega se produce apenas un día después de que el Ejecutivo anunciara una nueva fusión de ministerios y secretarías, aunque el presidente Noboa no hizo ninguna alusión a esa reorganización durante su intervención este viernes.

Anoche, el Gobierno anunció la fusión de ocho ministerios y secretarías como parte de un «proceso de optimización institucional», después de que Noboa adelantara el miércoles que iba a reducir de 14 a 10 las carteras de Estado, una medida similar a la que ya tomó hace casi un año. EFE

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