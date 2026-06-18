Noboa permitirá despliegue de militares extranjeros en Ecuador con inmunidad para operar

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Quito, 18 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este jueves un decreto para permitir el despliegue de militares extranjeros en el país para colaborar en operaciones contra las bandas criminales, y con inmunidad otorgada por el jefe de Estado en el marco del «conflicto armado interno» que ha declarado contra el crimen organizado.

«A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad», señaló Noboa en un vídeo difundido en redes sociales por la Presidencia.

El gobernante aseguró que esta disposición es «fruto de meses de trabajo, especialmente con la última reunión en el Pentágono», y anticipó que «desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo».

Actualmente, Ecuador ya recibe apoyo -entre otros- de EE.UU. y la Unión Europea para temas de seguridad, especialmente de Washington, con soporte de inteligencia, pero sin tropas sobre el terreno hasta el momento.

En el decreto, Noboa señala que el Estado recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones nacionales ante el auge de la criminalidad por parte de bandas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.

El decreto dispone, literalmente, que «el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos» por Ecuador.

El mismo documento indica que el presidente, conforme lo contempla la Constitución, «concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y los civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado, de conformidad con la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico vigente».

Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional (Parlamento) para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial o de los civiles que hubieren actuado en defensa del Estado.

Tras decretar el «conflicto armado interno», Noboa ha decretado una serie de estados de excepción para combatir la inseguridad. El más reciente se activó esta semana, por sesenta días, en diez provincias y tres municipios.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado presuntos abusos por parte de militares en el marco del «conflicto armado interno». Y, según Amnistía Internacional, la Fiscalía registra unos 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde 2023. El primer mandato de Noboa comenzó en noviembre de ese año.

Uno de esos casos es el de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos de manera irregular en Guayaquil por dos patrullas militares en diciembre de 2024, y posteriormente fueron hallados calcinados y con impactos de bala, cerca a una base militar.

La justicia condenó por desaparición forzada a los militares que participaron en la detención de los menores, de entre 11 y 15 años, a penas de entre 30 meses y 34 años y ocho meses de cárcel.

Pese a la declaración de «conflicto armado interno» y los sucesivos estados de excepción que se prolongan durante casi dos años y medio, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica. EFE

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