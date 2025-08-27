Noboa presenta los atractivos de Ecuador ante inversores nipones y autoridades comerciales

Tokio, 27 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este miércoles en Tokio los atractivos de su país en materia comercial durante su participación en un foro de inversiones y reuniones con las autoridades locales, entre ellos el ministro nipón de Economía, Comercio e Industria, Yoji Muto.

El jefe de Estado ecuatoriano se encuentra de visita en Japón para estrechar las relaciones y la cooperación entre los dos países y contribuir al avance de las negociaciones para establecer un acuerdo comercial bilateral que lleve a una nueva fase su relación.

Durante la segunda jornada de esta gira, Noboa se reunió con el ministro Muto y con el extitular de la cartera y presidente de la Liga Parlamentaria nipona, Yasutoshi Nishimura, con el objetivo de impulsar la consolidación del citado acuerdo comercial y la apertura del mercado japonés para los productos ecuatorianos, según informó la Presidencia de la república sudamericana a través de sus redes.

«Este es un momento clave para ampliar nuestro comercio con naciones que valoran las relaciones a largo plazo», declaró Noboa ante Muto y Nishimura, destacando la importancia de «eliminar cualquier barrera que haya bloqueado la posibilidad de trabajar juntos».

Muto coincidió en que la situación actual a escala global da «más razones» para profundizar en las relaciones entre ambos países y resaltó la importancia de Ecuador como sexto proveedor de crudo, «lo que lo convierte en un socio indispensable para Japón en materia de recursos y energía», según fue citado por la parte ecuatoriana.

El mandatario ecuatoriano participó posteriormente en el foro ‘Promoción de Comercio e Inversiones del Ecuador en Japón’, «donde se presentaron las oportunidades de negocio, seguridad jurídica y sostenibilidad» que ofrece Ecuador, además de presentarse como un espacio para impulsar «relaciones de cooperación, productividad, apertura comercial y dinamización de la economía», destacó Quito.

En este acto, la rama ecuatoriana del fabricante japonés de vehículos Suzuki anunció la donación de 1,1 millones de dólares para el proyecto social ‘Jóvenes al Volante’, que incluye un programa de becas, y una inversión de 5 millones de dólares para promover la generación de empleo en el país sudamericano.

Noboa, que se encuentra en el país asiático junto a una delegación que incluye a la ministra de Asuntos Exteriores, Gabriela Sommerfeld, tiene programada una reunión con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, el jueves, tras la que participará con una comida ofrecida por el jefe del Gobierno japonés .

El presidente ecuatoriano inició su gira por Japón en la víspera con un encuentro con representantes de la principal patronal japonesa, Keidanren, con la que se mostró en sintonía en la necesidad de acelerar la firma de un acuerdo comercial.

«Todo acuerdo comercial será beneficioso para las dos vías. Buscamos no solo ser un proveedor importante para el mercado japonés, sino también ser un buen cliente», destacó Noboa, que detalló entonces las oportunidades presentes para los empresarios japoneses, entre ellas su posición como ‘hub’ logístico clave en la región o su liderazgo en el mercado atunero a escala global.

Otros de los puntos de interés para Ecuador en esta visita es la búsqueda de inversiones para ampliar la infraestructura nacional de su sector energético, así como un acuerdo de cielos abiertos y otros que fortalezcan la balanza comercial y la cooperación con Japón. EFE

