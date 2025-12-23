Noboa recibe en Quito al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

1 minuto

Quito,23 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este martes, en Quito, con el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast, para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países.

Kast llegó al palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, situado en el centro colonial de Quito, alrededor de las 11:00 hora local (16:00 GMT).

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, había adelantado que entre los temas que abordarán Noboa y Kast figurarían la lucha contra el crimen organizado trasnacional, seguridad, movilidad humana y asuntos comerciales.

Pasado el mediodía de este martes no habían trascendido detalles de los diálogos en la reunión, tras la cual los gobernantes tenían previsto participar en un almuerzo tras el que el presidente electo de Chile tiene previsto mantener otras reuniones, entre otros, con empresarios en el centro-norte de la ciudad.

Noboa fue de los primeros en felicitar al ultraderechista Kast y en su mensaje en la red social X afirmó que «se abre una nueva etapa para Chile y para la región».

Desde que ganó los comicios del 14 de diciembre, este es el segundo viaje internacional de Kast, en una clara señal a sus aliados en la región.

El pasado martes estuvo en Argentina, donde se reunió con el presidente de ese país, Javier Milei, y se prevé que en enero viaje a Perú para un encuentro con el gobernante peruano, José Jeri. EFE

sm/ajs

(foto)(vídeo)