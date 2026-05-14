Noboa recibe un premio de congresistas hispanos de EE.UU. por su «liderazgo»

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Washington, 13 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue galardonado este miércoles con el premio anual del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de Estados Unidos (CHLI) durante su visita oficial a Washington.

El CHLI reconoció al mandatario ecuatoriano con el Premio Internacional de los Fundadores 2026 «en reconocimiento a su liderazgo y a su trabajo en favor de la seguridad, el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, la competitividad económica y la generación de oportunidades para los ecuatorianos».

Al recibir el premio, Noboa ofreció un discurso en el que repasó su carrera política y lo que, aseguró, han sido sus logros de Gobierno, como el combate al narcotráfico.

«El sueño ecuatoriano es como el de un americano: queremos soñar juntos, trabajar juntos y que nadie saque ventaja de los demás», declaró.

El galardonado en 2025 con este mismo premio fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de ascendencia cubana.

La gala, celebrada en un hotel de la capital estadounidense, se produjo tras el encuentro que mantuvo Noboa con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y que estuvo centrada en la cooperación en materia de seguridad.

«Ecuador y Estados Unidos luchamos contra enemigos que no reconocen fronteras», escribió en su cuenta de Instagram el mandatario.

La seguridad, la migración «ordenada y digna», además del comercio e inversiones marcan, según la Cancillería, la agenda del presidente ecuatoriano.

Noboa concluirá su visita a Washington el jueves con un discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y reuniones en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La visita a Washington de Noboa, estrecho aliado de Donald Trump, se produce en un momento en el que el presidente estadounidense se encuentra de viaje a China. EFE

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