Noboa recomienda a jefe de la Judicatura que renuncie tras escándalo por presiones a juez

Guayaquil (Ecuador), 29 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recomendó este lunes al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, que renuncie después del escándalo que lo envuelve por las supuestas presiones que habría recibido desde la institución que dirige un juez anticorrupción por un caso de lavado de activos y narcotráfico.

«Mi recomendación es que Mario Godoy renuncie, después de su comparecencia en la Asamblea, y se defienda de las acusaciones fuera del cargo», escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

Godoy deberá comparecer el próximo 5 de enero ante el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento), que lo convocó para que dé explicaciones sobre las presiones que denunció el juez anticorrupción Carlos Serrano por parte del exdirector de la Judicatura en la provincia de Pichincha, Henry Gaibor, quien le dijo que «ponga especial atención» en el caso de un narcotraficante serbio procesado por lavado de activos.

Recientemente se conoció que el serbio Jezdimir Srdan fue defendido por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, quien aseguró que había dejado ese y otros casos en noviembre de 2024, cuando se casó con el presidente de la Judicatura.

El pasado 20 de noviembre, un tribunal del que formaba parte el juez Serrano sentenció de manera oral al serbio a diez años de prisión por lavado de activos.

En esa audiencia, Srdan habría hecho un gesto con su dedo que se interpretó como una amenaza de muerte y que habría quedado grabado, según informaron medios locales, por lo que Serrano renunció a su cargo al no contar con seguridad policial, aunque la dimisión aún no ha sido aceptada.

El presidente Noboa señaló que el juez Serrano puede asumir nuevamente la ponencia, «si así el Consejo de la Judicatura lo decide», para «sentenciar por escrito al narcotraficante» y le aseguró que «el Estado le dará toda la seguridad requerida».

«Lo que no podrá es evitar la ira de las mafias ocultas del poder», añadió el mandatario.

Noboa reaccionó así a un mensaje escrito por la legisladora Jhajaira Urresta, quien salió de la bancada correísta y ha votado con el oficialismo, en el que señala una supuesta alianza entre su expartido, el expresidente Guillermo Lasso (2001 – 2023), el conservador Partido Social Cristiano (PSC), y la exministra de Gobierno del expresidente Lenín Moreno (2017 – 2021) María Paula Romo para intentar controlar la Judicatura.

«Es terrible hasta dónde pueden llegar. Les arde que lo hemos hecho mejor que ellos. Prefieren un país destruido donde tengan influencia a un país estable y próspero donde no tengan voz ni voto (…) Hemos combatido de frente al ‘narcoterrorismo’, cosa que ellos fracasaron en hacer porque les faltó voluntad, valentía y habilidad», dijo Noboa. EFE

cbs/nvm