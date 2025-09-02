The Swiss voice in the world since 1935

Noboa renueva cúpula militar de Ecuador para combatir al crimen organizado

Quito, 1 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes modificaciones en la cúpula militar del país andino con la intención de avanzar en la lucha contra el crimen organizado, iniciada en enero de 2024 con la declaración del «conflicto armado interno».

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, el cambio se produce para fortalecer la capacidad operativa y estratégica de las Fuerzas Armadas en lo que consideran una «nueva fase» en la guerra contra la actividad de las bandas criminales.

«Esta decisión estratégica, oficializada mediante los decretos ejecutivos 111 y 112, busca incorporar nuevos perfiles con experiencia en combate que respondan con liderazgo y eficacia a los desafíos actuales de la seguridad nacional», informaron desde Presidencia.

Noboa designó al general del Ejército Henry Delgado como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; al contralmirante Ricardo Unda como comandante general de la Fuerza Naval, al general Iván Vásconez como comandante general del Ejército y al brigadier general, Mauricio Salazar comandante general de la Fuerza Aérea.

Ecuador se encuentra, desde inicios de 2024, bajo un «conflicto armado interno» declarado por el presidente Noboa, para combatir al crimen organizado, causante de una escalada de violencia sin precedentes que ha llevado al país a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Con 4.619 homicidios entre enero y junio de 2025, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior.

Las Fuerzas Armadas juegan un papel clave en la estrategia de Noboa, al haber sido destinadas bajo sucesivos estados de excepción a apoyar a la Policía en los operativos contra las organizaciones criminales, catalogadas por el Gobierno como grupos terroristas.

Además, una de las polémicas leyes de Noboa paralizadas temporalmente por la Corte Constitucional permitía conceder ‘indultos anticipados’ a policías y militares que sean procesados por presuntos delitos cometidos bajo el marco del ‘conflicto armado interno’ declarado por el mandatario. EFE

