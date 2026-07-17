Noboa reorganiza el Gobierno de Ecuador y crea seis gabinetes para articular políticas

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Guayaquil (Ecuador), 16 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este jueves la creación de seis gabinetes interinstitucionales integrados por ministerios y secretarías de sectores afines.

La Presidencia señaló en un comunicado que los gabinetes permitirán definir prioridades, articular acciones entre las entidades competentes y monitorear el cumplimiento de los compromisos estratégicos.

Los gabinetes serán el Social, Seguridad, Económico Productivo, Infraestructura y Energía, Banca Pública e Ingresos; cada uno estará integrado por las máximas autoridades de las carteras de Estado y será presidido por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, quien liderará la articulación y el seguimiento de los compromisos en cada sector.

Por ejemplo, el gabinete Social estará integrado por los ministerios de Trabajo, Salud, Educación, Deporte y Cultura; Desarrollo Humano, Gobierno y la Secretaría de Gestión de Riesgos.

En el de Seguridad estarán las carteras de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia.

Por su parte, el Económico estará compuesto por los ministerios de Economía y Finanzas; Agricultura; Producción, Comercio Exterior e Inversiones; Ambiente y Energía.

«Este nuevo modelo de coordinación permanente permitirá que las instituciones de la Función Ejecutiva trabajen bajo una sola hoja de ruta, con responsabilidades claras, seguimiento continuo y decisiones articuladas para fortalecer la ejecución de las políticas públicas y el cumplimiento de las prioridades del Gobierno en beneficio de los ecuatorianos», añadió el Gobierno.

Estos gabinetes interinstitucionales reemplazan la figura de gabinetes sectoriales que ya existía en Ecuador y que también estaban compuestos por diversos ministerios para coordinar y poner en marcha la política pública.

La creación de estos gabinetes se da un mes después de que el presidente decretó la reducción de los ministerios de catorce a diez, como parte de un «proceso de optimización institucional» que aún está en proceso, una medida similar a la que tomó hace un año, cuando los ministerios bajaron de veinte a catorce y las secretarías de nueve a tres.

Ese recorte se sumó a otras reformas económicas impopulares impulsadas por Noboa con el objetivo de disminuir el déficit fiscal, con la tutela de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028). EFE

cbs/gad