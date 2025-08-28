Noboa se reúne con el primer ministro nipón para estrechar lazos entre Ecuador y Japón

Tokio, 28 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo este jueves en Tokio una reunión con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, que sirvió para «afianzar los lazos de amistad y apertura comercial» entre ambos países,, según Quito.

Noboa fue recibido por Ishiba con una ceremonia de guardia de honor en el Kantei, la sede del gobierno central japonés y residencia oficial del primer ministro del país, tras la que ambos jefes de gobierno celebraron su encuentro.

Durante el mismo, los mandatarios «definieron una hoja de ruta» para potenciar sus vínculos en el futuro «en materia de integración económica, tecnología, seguridad y comercio», destacó la Presidencia ecuatoriana.

Noboa e Ishiba también dialogaron sobre la profundización de los lazos en materia de inversión y creación de empleo, así como sobre cooperación en seguridad pública y prevención de desastres, según informó el propio primer ministro nipón en su perfil de la red X.

Tras la cumbre, el jefe de Gobierno japonés agasajó a Noboa con una comida en la que tuvieron oportunidad de profundizar en sus intercambios de forma más distendida.

El jefe del Ejecutivo japonés recibió al presidente ecuatoriano en la tercera jornada de la visita del latinoamericano a Japón, durante la que se ha reunido con representantes de la mayor patronal nipona, Kendairen, ha presidido un foro de inversiones durante el que la rama ecuatoriana del fabricante automovilístico nipón Suzuki ha anunciado varias donaciones e inversiones, y se ha reunido con la comunidad ecuatoriana residente en el archipiélago japonés.

Noboa, que el sábado tiene previsto desplazarse a Vietnam, asistirá también en Tokio a una audiencia con los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino. EFE

