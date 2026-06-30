Noboa se reúne durante la cumbre del Mercosur con los presidentes de Paraguay y Bolivia

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Guayaquil (Ecuador) /Luque (Paraguay), 30 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este martes en Paraguay con su homólogo de ese país, Santiago Peña, y con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco de la agenda que llevará a cabo durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur.

La Presidencia ecuatoriana señaló que, durante el encuentro, Noboa y Peña fortalecieron «el compromiso de continuar trabajando en conjunto» en seguridad, comercio, economía, temas sociales e integración de la región.

«Tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones sobre la realidad de nuestra región y las enormes oportunidades que tenemos trabajando juntos en materia económica, en materia de seguridad, en materia social para ver a una Suramérica cada vez más fuerte y más unida», dijo el presidente paraguayo en declaraciones compartidas por el Ejecutivo ecuatoriano.

Peña también confirmó que visitará Ecuador el próximo 29 de julio para «poder seguir profundizando los lazos de hermandad entre dos naciones que tienen una historia riquísima, pero principalmente un gran futuro trabajando juntos».

Posteriormente, el mandatario ecuatoriano se reunió con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, con el que abordó «temas comunes» y acordó «trabajar en conjunto por sus ciudadanos».

Durante su visita a Paraguay, Noboa también tiene previsto mantener un encuentro con el presidente de Chile, José Antonio Kast.

Ecuador participa en la cumbre del Mercosur como Estado Asociado desde 2004 y, de acuerdo a la Presidencia ecuatoriana «ha mantenido una presencia activa en los mecanismos de diálogo y concertación política del bloque». EFE

cbs/cpy