Noboa se reúne en Ecuador con la Federación Empresarial de Japón para explorar inversiones

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Guayaquil (Ecuador), 9 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este jueves con representantes de la Federación Empresarial de Japón, Keidanren, la principal patronal del país asiático, quienes llegaron a Quito para explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos, según informó el Gobierno ecuatoriano.

Este es el segundo encuentro que mantiene el mandatario ecuatoriano con dirigentes de Keidanren, que reúne a más de 1.700 de las principales empresas y corporaciones industriales de Japón, después de la reunión que mantuvo con ellos durante su visita a ese país en agosto de 2025.

En la cita estuvieron presentes varios ministros ecuatorianos del sector económico y de la producción, además del canciller Roberto Kury, quienes también mantuvieron sesiones de trabajo con la delegación de veinticuatro altos ejecutivos de once empresas japonesas que son parte de la patronal.

Esas reuniones tuvieron el objetivo de «promover nuevas inversiones en sectores estratégicos y fortalecer la relación económica y comercial entre Ecuador y Japón», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores -en un comunicado-.

Como parte de la agenda, los ministros del frente económico presentaron el portafolio de oportunidades de inversión de Ecuador a representantes de empresas como Sojitz, Salog, Toshiba, Itochu, ANA Holdings, Mitsubishi, Toyota y Fujifilm.

«El intercambio permitió identificar áreas de cooperación en infraestructura, modernización del sistema de salud, logística para las exportaciones y otros proyectos orientados a impulsar la inversión, elevar la competitividad y generar empleo», detalló la Cancillería.

En junio pasado, Ecuador y Japón firmaron un memorando de entendimiento para la creación del Comité Económico y Comercial, que busca fortalecer la cooperación económica, promover el comercio bilateral e impulsar las inversiones, además de facilitar el diálogo con miras a un eventual acuerdo comercial. EFE

cbs/jrg