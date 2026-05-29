Noboa se reunió en Quito con senador de EEUU para tratar temas de cooperación en seguridad

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Guayaquil (Ecuador), 29 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió en Quito con el senador estadounidense Bernie Moreno, republicano por Ohio y de origen colombiano, con quien abordó temas de la cooperación en seguridad con Estados Unidos, un encuentro privado que se realizó el martes y que fue difundido este viernes por la Presidencia del país andino.

«Ha sido una reunión muy fluida, realmente se nota que cada día se fortalece más la relación entre ambos países», dijo la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, quien añadió que Noboa y Moreno hablaron sobre la lucha conjunta contra la delincuencia organizada transnacional, entre otros temas.

La reunión se realizó un día antes de que se conociera la carta que Moreno le envió al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, en la que rechazó los pedidos de congresistas demócratas para suspender las operaciones conjuntas con Ecuador, al considerar que esas críticas debilitan la lucha contra el narcotráfico en Suramérica.

En la misiva, Moreno cuestionó otra carta enviada el pasado 13 de mayo por el representante Jesús García, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y otros legisladores demócratas, quienes habían pedido revisar o suspender la cooperación militar con Ecuador por preocupaciones relacionadas con derechos humanos y denuncias no verificadas.

El senador, cercano al presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que el presidente Noboa «ha enfrentado de manera directa la enorme crisis de seguridad» heredada de administraciones anteriores y afirmó que Ecuador está «contraatacando con firmeza» a los carteles de droga, las redes de tráfico humano y otros grupos criminales vinculados al «narcoterrorismo».

Moreno, nacido en Colombia, afirmó -en la carta- que ha visto «de primera mano» el impacto de las organizaciones narcoterroristas en América Latina y sostuvo que criticar al mandatario ecuatoriano por combatir a estos grupos «no solo es desinformado, sino que bordea la bancarrota moral».

Además, el congresista advirtió que suspender la cooperación enviaría un mensaje negativo a los aliados regionales de Washington.

En declaraciones a la Presidencia ecuatoriana, tras la reunión con Noboa, Moreno aseguró que la cooperación que tiene Quito con Washington es un «modelo» que otras naciones en América Latina «deben adoptar».

Ecuador, bajo el mandato de Noboa, se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en América Latina y forma parte de la estrategia de seguridad hemisférica impulsada por el presidente Trump, conocida por funcionarios republicanos como el Escudo de las Américas, una red de cooperación con gobiernos de derecha afines de la región enfocada en combatir el narcotráfico, la migración irregular y la influencia de China y otros actores que Washington considera rivales en el continente. EFE

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