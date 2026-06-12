Noboa se reunirá con vicejefe de Gabinete de Trump para evaluar operaciones contra crimen

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Guayaquil (Ecuador), 12 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá en Washington con el vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, para evaluar los resultados de las operaciones conjuntas que realizan ambos países para combatir al crimen organizado transnacional y el narcotráfico, informó este viernes la Presidencia del país andino.

El mandatario viajó el jueves a Estados Unidos para una agenda oficial que se extenderá hasta el lunes y que, de según el Gobierno, estará enfocada en el «fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad, la lucha contra el crimen organizado transnacional y el posicionamiento internacional del Ecuador», aunque no se detallaron más reuniones.

Con Miller, también asesor de seguridad nacional del Gobierno del presidente Donald Trump, Noboa dialogará además sobre «futuros mecanismos y estrategias orientadas a fortalecer la seguridad», según señaló un comunicado oficial.

El Gobierno destacó que EE.UU. es uno de los principales socios de Ecuador en temas de seguridad, comercio e inversión, por lo que este encuentro de Noboa con Miller «reafirma la voluntad de ambas naciones de profundizar una agenda común basada en la cooperación, la confianza mutua y la defensa de los valores democráticos».

Ecuador, bajo el mandato de Noboa, se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en América Latina y forma parte de la estrategia de seguridad hemisférica impulsada por el presidente Trump, conocida como el Escudo de las Américas, una red de cooperación con gobiernos de derecha afines de la región enfocada en combatir el narcotráfico, la migración irregular y la influencia de China y otros actores que Washington considera rivales en el continente.

En marzo pasado, ambos países iniciaron operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra organizaciones «terroristas» a las que el presidente Noboa les declaró la «guerra» en 2024, y posteriormente formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país andino.

Este es el tercer viaje oficial a Estados Unidos que realiza este año el presidente ecuatoriano, quien ha sido criticado por el número de salidas internacionales que ha realizado desde que llegó al poder, en noviembre de 2023.

Sin embargo, Noboa ha minimizado esas críticas, señalando que los viajes que ha hecho han sido para traer inversiones al país y para concretar acuerdos. EFE

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