Noboa sobre el Nobel a Machado: Sudamérica necesita libertad, dignidad y democracia

1 minuto

Oslo, 10 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este miércoles que Sudamérica necesita libertad, dignidad y democracia, tras asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, que no pudo recogerlo en persona, pero a la que se espera en las próximas horas en Oslo.

«Me alegro por ella, me alegro por todos los venezolanos. Me alegro por Sudamérica, que tanto necesita libertad, necesita dignidad, necesita democracia», dijo a los medios.

Sobre la ceremonia, en la que la hija de Machado, Ana Corina Sosa, pronunció el discurso de aceptación de la galardonada, Noboa destacó que fue «muy emotivo».

«Nosotros hemos venido acá a cumplir con lo que nos dice nuestro corazón, que es apoyar todas las buenas causas, apoyar la democracia en nuestra región», declaró el presidente ecuatoriano, que viajó a Noruega para acompañar la ceremonia como lo hicieron también sus homólogos de Argentina, Paraguay y Panamá.

Sobre la posibilidad de un encuentro con Machado, a la que no se ha visto en público desde enero de este año, Noboa manifestó el deseo de que en primer lugar la opositora venezolana «esté bien, que esté tranquila, que esté bien con su familia», con la que se va a reencontrar «después de muchísimo tiempo». EFE

(vídeo)