Noboa tras reunirse con Orsi: «Ecuador siempre va a estar abierto a trabajar con Uruguay»

Montevideo, 19 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este martes tras reunirse con su homólogo Yamandú Orsi en Montevideo que su país siempre va a estar abierto a trabajar con Uruguay.

Así lo indicó en una declaración que ambos brindaron tras reunirse en la sede del Poder Ejecutivo uruguayo, donde fueron rubricados dos acuerdos en materia de Defensa e Interior.

Allí, Noboa agradeció a Orsi por tomarse el tiempo para conversar y entender cuáles son las necesidades de cada uno y las particularidades de los pueblos. «También cómo podemos ayudar a solucionar los problemas de la gente. La era de ideologías creo que ya pasó y en este momento lo que debemos es atender los problemas urgentes de nuestros ciudadanos», indicó.

Asimismo, el mandatario añadió: «Ecuador siempre va a estar abierto a trabajar en conjunto con Uruguay. Hemos firmado dos acuerdos, uno con el Ministerio del Interior y otro con el Ministerio de Defensa, en temas de seguridad.

Por su parte, Orsi subrayó que el encuentro sirvió también para intercambiar opiniones y visiones sobre la economía de ambos países y la geopolítica.

La llegada de Noboa a Montevideo se enmarcó en una gira que comenzó en Brasil y que luego lo llevará por Argentina. El mandatario viajó acompañado de varios funcionarios, entre ellos su ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. EFE

