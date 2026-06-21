Noboa volverá a viajar a EE.UU., en coincidencia con otro partido de Ecuador en el Mundial

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Quito, 20 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volverá a realizar un viaje oficial a Estados Unidos la próxima semana para tener una serie de reuniones, en coincidencia nuevamente con el próximo partido que la selección ecuatoriana jugará en Nueva Jersey, en el Mundial de 2026.

Noboa ya estuvo el pasado fin de semana en otro viaje oficial a Estados Unidos en el que, tras mantener un conjunto de reuniones, se le vio posteriormente asistiendo el domingo al partido inicial de la Tri en el Mundial, que perdió por 1-0 contra Costa de Marfil.

Cuando ya había comenzado el partido de la selección de Ecuador este sábado contra Curazao, la Presidencia anunció que el mandatario volverá a desplazarse a Estados Unidos el 25 y 26 de junio, en un viaje donde, según la jefatura del Estado, se cubrirá con recursos privados y no se hará uso del avión oficial.

En la agenda oficial figura para el jueves 25 de junio una reunión por la mañana con Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Nacional de la Administración del presidente Donald Trump, a la que Noboa condecoró en Quito y que actualmente está inmersa en la iniciativa del ‘Escudo de las Américas’, una alianza para la seguridad del continente promovida por Trump.

Para la tarde de ese día, en el que está previsto que se dispute el partido entre Ecuador y Alemania, no figura ningún otro compromiso del gobernante ecuatoriano en territorio estadounidense.

Para el viernes 26 de junio, Noboa prevé reunirse con representantes de la comunidad de migrantes ecuatorianos en Estados Unidos y también con posibles inversores en sectores estratégicos del país andino.

Este es el cuarto viaje oficial de Noboa a Estados Unidos en lo que va del año, después del que hizo entre el 12 y el 17 de mayo, cuando se reunió en Washington con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y participó en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El segundo fue entre el 6 y el 8 de marzo, cuando acudió a Miami para la cumbre del ‘Escudo de las Américas’, convocada por el presidente Donald Trump, y en la que participaron otros líderes de derecha de la región.

En medio de esos dos viajes, del 2 al 6 de abril, Noboa también estuvo en Estados Unidos, pero no tuvo agenda oficial sino que cumplió asuntos de carácter personal.

El tercer viaje se dio del 11 al 14 de junio, con una agenda de trabajo que apenas trascendió y que quedó marcada por aparecer en el estadio durante la transmisión oficial del partido contra Costa de Marfil.

En lo que va del año viajó a República Dominicana, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Suiza y Bélgica. EFE

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