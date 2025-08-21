Noboa y Milei dialogan en Buenos Aires sobre seguridad, narcotráfico y apertura comercial

Buenos Aires, 21 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este jueves en Buenos Aires con su homólogo argentino, Javier Milei, con quien dialogó sobre seguridad, narcotráfico, crimen organizado y apertura comercial, entre otras cuestiones.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, Noboa fue recibido por Milei en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, donde mantuvieron una reunión bilateral, que luego ampliaron a las delegaciones de ambos países.

«El primer mandatario Daniel Noboa fue recibido por su homólogo argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada de la República Argentina. Posterior a este saludo protocolar mantuvieron una reunión ampliada con sus equipos de trabajo», informó la Presidencia de Ecuador en redes sociales.

La reunión fue confirmada también por la Presidencia argentina, que difundió en su perfil de la red social X una imagen de ambos mandatarios en la Casa Rosada.

Según el Ejecutivo ecuatoriano, Noboa y Milei «dialogaron sobre cooperación en seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional, combate a estructuras económicas, comercio, manejo adecuado de las finanzas públicas y apertura comercial».

Noboa llegó este miércoles a Argentina en su tercera escala de una gira que ya lo ha llevado a Brasil y Uruguay.

El objetivo de su visita a Argentina es fortalecer la cooperación bilateral en sectores estratégicos como seguridad, comercio, minería, energía renovable y biotecnología.

Acompañado por la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, Noboa participó este miércoles en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio y Servicios de Argentina, una de las principales entidades empresariales del país suramericano.

Según informaron fuentes oficiales, en el encuentro se dialogó sobre oportunidades de inversión en Ecuador y cómo ampliar el comercio bilateral.

De acuerdo a datos oficiales, en el primer semestre del año Argentina exportó a Ecuador por 423 millones de dólares, con un alza interanual del 7,7 %, mientras que en el mismo período importó desde ese país por 217,7 millones de dólares, lo que implicó un salto del 45,9 % interanual.

Pese al fuerte aumento en las importaciones desde Ecuador, en la primera mitad del año la balanza comercial bilateral arrojó un superávit para Argentina de 205 millones de dólares.

En lo que resta del segundo día de su visita a Argentina, Noboa tiene previsto reunirse con el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, quien lo reconocerá como huésped de honor de la ciudad. EFE

