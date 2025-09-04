The Swiss voice in the world since 1935

Noboa y Rubio inician reunión marcada por cooperación en seguridad

Quito, 4 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió este jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Palacio de Carondelet, la sede presidencial del país andino, para mantener una reunión en la que la cooperación bilateral en materia de seguridad promete copar el foco.

El Gobierno Noboa, uno de los que más ha apoyado en Latinoamérica la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los grupos criminales transnacionales, ha dicho que prevé que el encuentro se salde con nuevos acuerdos en este terreno. EFE

