Noboa y Rubio inician una reunión marcada por la cooperación en seguridad

1 minuto

Quito, 4 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió este jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Palacio de Carondelet, la sede presidencial del país andino, para mantener una reunión en la que la cooperación bilateral en materia de seguridad promete ser el foco.

El Gobierno Noboa, uno de los que más ha apoyado en Latinoamérica la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los grupos criminales transnacionales, ha dicho que prevé que el encuentro se salde con nuevos acuerdos en materia de seguridad para Ecuador y la región. EFE

(Foto) (Video)