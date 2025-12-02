Noem insta a Trump a prohibir viajar a EEUU a personas de países que enviaron «invasores»

1 minuto

Washington, 1 dic (EFE).- La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, aseguró este lunes que se reunió con el presidente Donald Trump para recomendarle que prohíba totalmente los viajes a personas procedentes de países que han enviado «invasores extranjeros» a suelo estadounidense, aunque no precisó de qué naciones se trata exactamente.

«Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales», escribió Noem en un mensaje en la red social X. EFE

