Nominado a secretario de Seguridad Nacional: no habrá allanamientos sin orden judicial
Washington, 18 mar (EFE).- El nominado por el presidente Donald Trump a nuevo secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Makwayne Mullin, aseguró este miércoles ante una audiencia en el Senado que la agencia que aspira a dirigir no allanará domicilios o centros de trabajo sin una orden judicial previa, una exigencia que sus agentes migratorios han ignorado desde el año pasado.
“No entraremos en una casa ni en un lugar de trabajo sin una orden judicial, a menos que estemos persiguiendo a una persona que irrumpa en un lugar de trabajo o en una casa”, aseguró Mullin, al que Trump ha nominado para sustituir a la controvertida Kristi Noem, destituida por el presidente estadounidense el pasado 5 de marzo. EFE
