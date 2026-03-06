Nominados iberoamericanos a los Oscar se reúnen en el encuentro de EGEDA para seguir y celebrar los Premios Oscar

3 minutos

(Información remitida por la entidad que la firma:) · » El evento tendrá lugar en el espacio The Lillian de Los Ángeles y reunirá a la industria audiovisual iberoamericana, entre la que se encontrará el elenco de Sirāt, película iberoamericana nominada a los galardones junto a O Agente Secreto

· Además del seguimiento de la entrega, el encuentro contará con una fiesta posterior en la que homenajear el creciente éxito de las producciones en castellano y portugués

Un año más, el audiovisual iberoamericano calienta motores para celebrar su presencia en la gran noche del cine estadounidense desde el encuentro de EGEDA con motivo de los Oscar. Profesionales de la industria del cine y las series en castellano y portugués, entre ellos los nominados de Sirāt (España), se darán cita el próximo 15 de marzo en el espacio The Lillian de Los Ángeles para seguir en directo la gala de premios de la Academia estadounidense y brindar por la creciente inclusión de producciones iberoamericanas entre las nominadas y ganadoras.

De entre las producciones iberoamericanas, O Agente Secreto agrupa las nominaciones a Mejor Película Internacional, Mejor Película, Mejor Actor Principal para Wagner Moura y Mejor Dirección de Casting para Gabriel Domingues; mientras que Sirāt hace lo propio con las nominaciones a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido para Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas.

A lo largo de la noche, en torno a 800 profesionales de la industria asistirán a la cita, la mayor congregación del audiovisual en castellano y portugués con motivo de los Oscar, para seguir en directo la entrega en el viewing de 3:30pm a 7pm, al que seguirá un afterparty hasta las 11:30pm.

Esta celebración pone de relieve la fortaleza y la capacidad de crecimiento de la industria audiovisual iberoamericana, así como a todos los profesionales que constituyen el gran universo del talento iberoamericano alrededor del mundo, presente también en producciones como la también nominada One Battle After Another, en la que el chileno José Antonio García posee la nominación a Mejor Sonido.

Siguiendo el ejemplo de ediciones anteriores, el encuentro organizado por EGEDA cuenta con el estrecho apoyo y presencia del ICAA, en una muestra más de su permanente compromiso con el impulso de la producción y el patrimonio audiovisual; a quienes este año se añadirán el ICEX, España Exportación e Inversiones/Audiovisual from Spain, Movistar Plus+, la Academia de cine de España, la Generalitat de Catalunya y Beverly Hilton.

La ya tradicional celebración de este evento refleja una vez más el compromiso de EGEDA US por promover y apoyar a la Industria audiovisual iberoamericana en Estados Unidos en su cometido de dar lugar a producciones con una óptica propia destinadas a un público cada vez más significativo en el país norteamericano. «

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.