Nordex se dispara em bolsa casi un 19 % después de revisar al alza sus márgenes

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 28 oct (EFE).- El fabricante alemán de aerogeneradores Nordex, en el que Acciona tiene una participación mayoritaria, se disparó en bolsa casi un 19 % después de revisar al alza sus pronósticos de márgenes de rentabilidad tras el buen resultado del tercer trimestre.

Nordex ganaba este martes a media jornada un 18,8 %, hasta 26,26 euros, en el índice MDAX de empresa medianas de la Bolsa de Fráncfort.

El productor de turbinas eólicas prevé alcanzar este año un margen de rentabilidad operativa bruta (Ebitda) en el rango entre el 7,5 y el 8,5 % (antes entre el 5 y el 7 %).

Esta revisión al alza se produce después de que Nordex lograra unos resultados en proyectos y servicios el tercer trimestre mejores de lo previsto en un entorno macroeconómico estable.

Nordex publicará sus resultados financieros del tercer trimestre el próximo 4 de noviembre. EFE

aia/rcf