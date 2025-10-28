Nordex se dispara en bolsa casi un 23 % después de revisar al alza sus márgenes

Fráncfort (Alemania), 28 oct (EFE).- El fabricante alemán de aerogeneradores Nordex, en el que la española Acciona tiene una participación mayoritaria, se disparó hoy en bolsa casi un 23 % después de revisar al alza sus pronósticos de márgenes de rentabilidad tras el buen resultado del tercer trimestre.

Nordex ganó este martes al cierre de la negociación un 22,9 %, hasta 27,16 euros, en el índice MDAX de empresas medianas de la Bolsa de Fráncfort.

El productor alemán de turbinas eólicas prevé lograr en 2025 un margen de rentabilidad operativa bruta (Ebitda) en el rango entre el 7,5 y el 8,5 % (la previsión anterior era entre el 5 y el 7 %).

Esta revisión al alza se produce después de que Nordex anunciara unos resultados en proyectos y servicios durante el tercer trimestre mejores de lo previsto en un entorno macroeconómico estable.

Nordex publicará sus resultados financieros del tercer trimestre el próximo 4 de noviembre. EFE

