Normalidad marca inicio del voto en Chile, donde compiten la izquierda y la ultraderecha

Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- La normalidad es la nota más destacada en el arranque de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, donde más de quince millones de electores están llamados a elegir entre la candidata del centro-izquierda, Jeannette Jara, y el ultraderechista, José Antonio Kast, favorito en los pronósticos.

En un día desapacible y lluvioso de primavera, todas las meses se constituyeron sin importantes problemas y la afluencia de personas comenzó lenta desde primera hora, en un proceso que por vez primera en la historia de Chile es obligatorio para todo el censo electoral.

Uno de los primeros en votar fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien desde su ciudad natal de Punta Arenas, en el extremo sur del país, instó a la población a defender la democracia y alabó la rapidez y fiabilidad de las elecciones en Chile.

Al contrario que en la primera vuelta, el mandatario entró en el colegio electoral, dejó a su hija, Violeta, con su madre y en la puerta y acudió solo al centro de votación, donde saludó a los integrantes de la mesa y dirigió unas palabras a la prensa tras depositar el sufragio.

«La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día; de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es solo uno», subrayó.

Boric también alabó el sistema electoral chileno, que pretende presentar los resultados en torno a las 19.00, hora local (23.00 GMT), apenas una hora después de que se cierren los colegios electorales.

«En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile», subrayó.

Unos minutos antes, había votado en Santiago de Chile el expresidente socialista Ricardo Lagos, y casi al mismo tiempo que Boric lo hizo en la capital la expresidenta socialista Michelle Bachelet, quien expresó su deseo de que gane quien gane mantenga políticas de estado nacionales en alusión a su candidatura a la secretaria general de la ONU.

Kast, el primer candidato en votar

Sobre las 10.00 de la mañana hora local (14.00 GMT), dos horas después de abrirse los colegios, votó el candidato de la ultraderecha, quien se mostró seguro de su victoria y prometió ser el presidente «de todos los chilenos».

En una intervención ante la prensa tras ejercer el sufragio en la localidad rural de Paine, donde se instaló su familia tras migrar desde Alemania, Kast, candidato del Partido Republicano, redujo las expectativas sobre la acción de su hipotético gobierno y expresó su sintonía con el presidente de Argentina, Javier Milei.

«Más allá de las diferencias políticas, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar. Si otra persona tiene un dolor, si tiene alguna dificultad y no quiere hacerlo, está en su libertad. Pero nosotros, si hoy día fuéramos electos como equipo, vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas», agregó.

Kast advirtió de que no va a poder solucionar los problemas del país de manera rápida pese a que ese ha sido el núcleo de su programa electoral junto a la instalación de un ejecutivo «de emergencia nacional» para transformar y sacar a Chile de la gran crisis en la que opina está sumido el país.

El ultraliberal católico también prometió «tener las mejores relaciones» con los países vecinos y en particular con Milei, al que alabó y con el que dijo compartir «sueños», estrategias y políticas.

Polémica por el mensaje masivo de apoyo a Kast

La única gran polémica de la mañana fue la causada por un mensaje de texto de apoyo a Kast que llegó a los teléfonos de miles de clientes de la empresa local Lipigas, una de las más grande del país, que Jara denunció ante las autoridades electorales.

Kast aseguró no saber nada del asunto, ni tener relación con él, mientras que responsables de la compañía apuntaron a piratas informáticos.

Aunque las encuestas apuntan a una amplia victoria de Kast, una de las grandes incógnitas es saber cual será el porcentaje de votos blancos y nulos en una votación que por primera vez en la historia de Chile es obligatoria para los más de quince millones de personas censadas.

Una de las claves será, asimismo, el destino del cerca del 20 por ciento de los votantes que en la primera vuelta optaron por el populista, Franco Parisi, quien ha llamado a sufragar en blanco. EFE

