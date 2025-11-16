Normalidad y participación del 41,39 % a cuatro horas del fin de las votaciones de Ecuador

2 minutos

Quito, 16 nov (EFE).- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, destacó la normalidad con la que se desarrolla este domingo el referéndum impulsado por el presidente, Daniel Noboa, en el que había participado ya el 41,39 % del electorado cuando faltaban cuatro horas para el cierre de las mesas electorales.

En su segundo informe de avance del proceso electoral, Atamaint recordó a los ecuatorianos que la jornada de votación concluye a las 17:00 hora local (22:00 GMT).

«La jornada de votación se desarrolla con normalidad», aseguró antes de comentar que en estos comicios hay más de 86.000 delegados de las organizaciones políticas y sociales, que están debidamente acreditados, así como 975 observadores, de los cuales 880 son nacionales y 95 internacionales.

Renato Cevallos, coordinador electoral de la Policía Nacional, indicó que hasta el mediodía habían registrado 647 detenidos, y que se habían entregado 587 citaciones, de las cuales 582 fueron por infracciones debido al expendio de bebidas alcohólicas -pese a la prohibición por ley- y cinco por presentarse a votar en estado de embriaguez.

Los ecuatorianos acuden a las urnas para responder a cuatro preguntas, entre ellas las que plantean establecer una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución que reemplace a la actual, instaurada desde 2008 a iniciativa del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras.

Las otras dos preguntas propuestas por el jefe de Estado, Daniel Noboa, contemplan la reducción del número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73 representantes y la eliminación de la financiación pública a partidos políticos, de modo que solo puedan financiarse con recursos privados. EFE

sm/fgg/vh