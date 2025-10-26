Norris: Estoy feliz, pero me concentro en mí mismo; e iré un fin de semana tras otro

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), que ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, donde le arrebató el liderato del Mundial de Fórmula Uno -con un punto de ventaja- a su compañero, el australiano Oscar Piastri -que acabó quinto-, declaró en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que está «feliz», pero que, con miras a un hipotético título se concentrará en sí «mismo» e irá «un fin de semana tras otro».

«Menuda carrera. Pude mirar hacia adelante y concentrarme, en una carrera sin complicaciones», explicó Norris, de 25 años, tras lograr su décima victoria en la Fórmula Uno, la sexta de un Mundial que ha pasado a comandar -a falta de cuatro carreras y dos pruebas sprint- con 357 puntos, uno más que Piastri y con 36 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo concluyó tercero.

«Mi salida fue buena, la primera vuelta fue buena; y, a partir de ahí, todo salió rodado. Es genial ganar aquí, gracias a todos los aficionados», manifestó Norris -que el sábado había firmado su decimocuarta ‘pole’ en la categoría reina, la quinta del año- nada más bajarse este domingo del coche en el tercer circuito más corto -por detrás de Mónaco y Zandvoort- y el más elevado (2.285 metros sobre el nivel del mar) del campeonato.

Con miras a las posibilidades de proclamarse campeón del mundo, Lando apuntó que irá tomando «un fin de semana tras otro». Dentro de dos afrontará su próximo Gran Premio, el de Brasil, de nuevo con formato sprint.

«Estoy muy contento; me concentro en mí mismo. Ahora tengo que mantener la cabeza baja, seguir trabajando y seguir concentrado», comentó Norris tras ganar este domingo en México. EFE

ARH