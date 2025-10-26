Norris: Muy contento con la ‘pole’, fue una última vuelta genial

1 minuto

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), que sale primero este domingo, justo delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del séptuple campeón de mundo inglés Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Ciudad de México, declaró en el Autódromo Hermanos Rodríguez que está «muy contento con la ‘pole’ y con la última vuelta, que fue genial».

«Estoy muy contento con la ‘pole’, fue una última vuelta genial, que se sintió muy natural», comentó Norris, de 25 años, después de firmar su decimocuarto primer puesto en una parrilla de Fórmula Uno -la quinta del año y la primera desde el Gran Premio de Bélgica- al dominar la calificación de este sábado, jornada en la que previamente había liderado la tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre.

«Haber acabado en la ‘pole’ por ese margen es una sensación estupenda», apuntó Lando, que mejoró en 262 milésimas a Leclerc y en 352 a Hamilton en un pista de 4.304 metros: la tercera más corta del Mundial, por detrás de Mónaco y de Zandvoort, en Holanda.

«Aún queda mucho trabajo que hacer con miras a mañana, así que agacharemos nuestras cabezas esta noche y nos prepararemos para la carrera», añadió el piloto de Bristol, con nueve victorias -cinco de ellas este año- y 41 podios en la categoría reina; que es segundo en el Mundial, a 14 puntos del líder, su compañero, el australiano Oscar Piastri, que arranca séptimo este domingo en México. EFE

