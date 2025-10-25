Norris fue el más rápido en el último libre de México

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) -segundo en el campeonato- marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 633 milésimas, 345 menos que el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) y con 512 de ventaja sobre otro inglés, George Russell (Mercedes), que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial -con 346 puntos, catorce más que Norris-, firmó el quinto crono de la sesión, a 599 milésimas de su compañero y rival; en una sesión que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó sexto, a 609; asimismo con las gomas blandas.

La calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305 kilómetros y medio- se disputará a partir de las tres de la tarde (las once de la noche en horario peninsular español: las 21.00 horas GMT). EFE

