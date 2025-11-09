Norris gana en Brasil, donde Verstappen fue tercero y Piastri, quinto

Redacción deportes, 9 nov (EFE).- El Inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, ganó este domingo el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del campeonato; disputado en el circuito de Interlagos, donde su principal rival por el título, su compañero, el australiano Oscar Piastri, fue quinto.

Norris, de 25 años, firmó su undécima victoria en la F1 -la séptima del año- al ganar por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en la general-, que, tras salir desde el ‘pit lane’ ,firmó la gran remontada del día para acabar tercero. EFE

ARH