Norris gana en México y le arrebata el liderato a Piastri; Alonso y Sainz, retirados

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez; donde le arrebató el liderato del certamen a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto una carrera que abandonaron los dos españoles, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).

Norris, de 25 años, logró su décima victoria en la F1 -la sexta de la temporada- al ganar en la capital mexicana, en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo y el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero; en una carrera que acabó con coche de seguridad virtual y que abandonaron los dos españoles, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin.

El inglés lidera ahora con 357 puntos, uno más que el australiano, a falta de cuatro carreras largas y dos pruebas sprint.

Verstappen es tercero, a 36 unidades de Norris; después de una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto. EFE

