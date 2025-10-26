Norris gana en México y le arrebata el liderato a Piastri

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez; donde le arrebató el liderato del certamen a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto.

Norris, de 25 años, logró su décima victoria en la F1 -la sexta de la temporada- al ganar en la capital mexicana, en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo y el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero.

El inglés lidera ahora con un puntos de ventaja sobre el australiano, a falta de cuatro carreras largas y dos pruebas sprint. EFE

