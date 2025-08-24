Noruega anuncia ayuda de 600 millones de euros para defensas antiaéreas en Ucrania

Berlín, 24 ago (EFE).- El Gobierno noruego anunció este domingo una ayuda de 7.000 millones de coronas noruegas (unos 600 millones de euros) para apoyar las defensas antiaéreas de Ucrania, lo que incluye la co-financiación de dos sistemas Patriot junto con Alemania.

Tal y como ya habían anticipado estos dos países, asumirán el coste de dos sistemas Patriot, con sus correspondientes proyectiles, que se entregarán a partir de las existencias del Ejército alemán.

Además, según el comunicado del Gobierno noruego, el paquete se destinará en parte a la compra de radares TRML-4D del fabricante alemán Hensoldt y de sistemas de defensa aérea de corto alcance del productor noruego Kongsberg.

«Junto con Alemania, vamos a garantizar que Ucrania recibe sistemas de defensa aérea potentes. Alemania y Noruega están cooperando estrechamente para apoyar a Ucrania en su lucha para defender el país y proteger a la población civil contra los ataques aéreos rusos», declaró el primer ministro del país escandinavo, Jonas Gahr Store.

Por su parte, el ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik, precisó que las defensas aéreas también son «cruciales» para la protección de las unidades militares y la infraestructura.

En el comunicado, publicado en la jornada en que Ucrania celebra su Día de la Independencia, el Gobierno noruego recordó que Gahr Store y el canciller germano, Friedrich Merz, acordaron hace unos meses la entrega de dos sistemas Patriot en poder alemán a Ucrania, que serán reemplazados posteriormente por Estados Unidos.EFE

