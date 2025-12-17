Noruega entregará a Ucrania un nuevo paquete de armas valorado en 267 millones de euros

2 minutos

Helsinki, 17 dic (EFE).- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, anunció este miércoles la compra de un nuevo paquete de armamento estadounidense para Ucrania valorado en 3.200 millones de coronas noruegas (unos 267 millones de euros).

El nuevo paquete de ayuda militar incluye munición para aviones de combate F-16, misiles guiados por láser que pueden ser utilizados por los F-16 o por defensas aéreas terrestres y misiles de largo alcance, según un comunicado del Gobierno noruego.

«Esperamos una entrega rápida de estas armas, de las que Ucrania depende para resistir los ataques rusos y continuar su lucha de resistencia. La libertad e independencia de Ucrania dependen completamente del apoyo militar de sus aliados y socios», dijo Støre en el comunicado.

Noruega comprará el armamento al Departamento de Defensa de Estados Unidos, en lugar de a los fabricantes o subcontratistas, a través del programa estadounidense de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés).

El país escandinavo explicó que lleva mucho tiempo utilizando el programa FMS, tanto para las adquisiciones de sus propias fuerzas armadas como para la compra de armamento y repuestos para Ucrania.

«Es importante para nuestro Gobierno que la ayuda militar noruega a Ucrania contribuya a obtener resultados en el campo de batalla a corto plazo y que ayude a desarrollar las capacidades ucranianas a medio y largo plazo», afirmó a su vez el ministro noruego de Defensa, Tore O. Sandvik.

Según Sandvik, la defensa aérea es un área prioritaria del apoyo militar noruego a Ucrania, ya que es una de las principales necesidades militares de Kiev para proteger tanto a la población como las infraestructuras críticas de los ataques rusos.

El nuevo paquete de ayuda militar forma parte del llamado Programa Nansen de asistencia noruega a Ucrania, cuyo valor total asciende a 85.000 millones de coronas (unos 7.100 millones de euros). EFE

jg/cae/rod