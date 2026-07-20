Noruega inaugura un memorial a las víctimas de la masacre de 2011

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Noruega inauguró el domingo un monumento en memoria de las 77 víctimas de los dos ataques cometidos hace casi 15 años por un extremista neonazi, la masacre más mortífera en tiempos de paz de la historia del país.

El 22 de julio de 2011, Anders Behring Breivik detonó una bomba en una furgoneta en el distrito gubernamental de Oslo, matando a ocho personas, antes de abatir a otras 69, en su mayoría adolescentes, en un campamento de verano en la isla de Utoya.

Supervivientes, familiares de las víctimas, el príncipe heredero Haakon y funcionarios del gobierno asistieron a la ceremonia celebrada el domingo en la capital noruega.

«El 22 de julio de 2011 fue un ataque brutal no solo contra personas, sino también contra nuestra democracia», afirmó Merete Stamneshagen, presidenta de un grupo de apoyo a víctimas y supervivientes.

El monumento, situado en el renovado barrio cívico de la capital, cuenta con un mosaico de 12 metros de altura que representa una pequeña ave zancuda y briznas de hierba reflejadas en el agua.

La obra fue creada por el artista noruego Matias Faldbakken, quien afirmó haber visto este tipo de aves en Utoya.

Los nombres de las 77 víctimas están grabados en el monumento.

El príncipe heredero Haakon también visitó el nuevo centro 22 de Julio, memorial nacional y centro educativo de Noruega dedicado a los ataques.

Breivik fue condenado en 2012 a 21 años de cárcel, la pena máxima en Noruega en aquel momento, que puede prorrogarse indefinidamente si se sigue considerando que supone una amenaza.

El extremista de extrema derecha, que ahora tiene 47 años, afirmó que mató a sus víctimas porque apoyaban el multiculturalismo.

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