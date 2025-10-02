The Swiss voice in the world since 1935
Noruega insta a Israel a manejar la situación con la flotilla de forma «cautelosa»

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, instó este jueves a Israel a respetar el derecho internacional y a gestionar la situación con la Global Sumud Flotilla de forma «cautelosa», aunque consideró que la ayuda humanitaria para Gaza debe ser entregada por la ONU y otros canales bien establecidos.

«Solo tengo que decir que Israel debería respetar el derecho internacional y manejar esto de forma cautelosa», dijo a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reúne hoy a unos 47 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y de otros países europeos.

La iniciativa de la flotilla, sostuvo, ilustra que «necesitamos hacer llegar urgentemente la ayuda tan necesaria a Gaza», pero, agregó el jefe de Gobierno noruego, «lo principal aquí es hacer llegar la ayuda a través de los canales establecidos y dejar que la ONU y las organizaciones bien capacitadas distribuyan esa ayuda».

Un total de 21 barcos, de los 44 registrados en el ‘tracker’ de la propia flotilla, han sido interceptados hasta las 07.00 GMT de este jueves por Israel tras una noche de interceptaciones por las fuerzas israelíes en una operación que todavía continúa.

Otros 23 barcos de la flotilla continúan por el momento su rumbo hacia Gaza con la intención de entregar ayuda humanitaria. EFE

