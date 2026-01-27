Noruega invertirá 1.640 millones en misiles de largo alcance para la defensa del Ártico

Copenhague, 27 ene (EFE).- El Parlamento noruego aprobó este martes una inversión de 19.000 millones de coronas (1.641 millones de euros) para la compra de misiles de largo alcance surcoreanos con el objetivo de reforzar la defensa del Ártico.

La propuesta fue apoyada por el Gobierno laborista en minoría y otras cinco formaciones políticas, incluidos los dos principales partidos de la oposición.

Los misiles tienen un alcance de más de 500 kilómetros y serán entregados a un nuevo batallón creado a propósito, que estará localizado en el condado de Troms (norte).

El Gobierno noruego pretende firmar un contrato con Hanwha Aerospace, principal fabricante de armas surcoreano, este mes y se espera que los misiles sean entregados en 2029.

«Es el sistema de armas más poderoso en la historia de Noruega. Nos da la posibilidad de golpear en profundidad en territorio enemigo y destruir bases, líneas de aprovisionamiento y concentraciones de tropas. El enemigo se lo deberá pensar dos veces antes de atacarnos», dijo a la agencia NTB el diputado liberal Peter Frølich.

La elección del fabricante surcoreano ha estado precedida de polémica, ya que varios partidos habían defendido la compra de un sistema de misiles europeo, al considerar que supondría un respaldo a la industria de defensa de este continente.

El Parlamento aprobó también, como estaba previsto, aumentar hasta los 98.500 millones de coronas (8.505 millones de euros) el presupuesto para la compra de submarinos alemanes, que se había ampliado anteriormente de cuatro a seis unidades.

Noruega, al igual que otros países europeos, ha incrementado en los últimos años el gasto en defensa, a raíz de la intervención militar rusa en Ucrania. EFE

