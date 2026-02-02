Noruega pide a UE que descarte prohibir la extracción de hidrocarburos en Ártico

Copenhague, 2 feb (EFE).- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, pidió este lunes a la Unión Europea (UE) que descarte en su próxima estrategia de seguridad para el Ártico la idea de una prohibición de la extracción de petróleo y gas en el Ártico.

En la Conferencia de Seguridad de Oslo junto a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, Støre dijo que le transmitió a la también vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) que el bloque debería «reconsiderar» la idea de una moratoria.

«En la UE existe esta idea de una moratoria (para prohibir) la importación de energía procedente del Ártico. Pues bien, creo que esto debería reconsiderarse, porque toda la energía que la UE recibe de Noruega proviene del Ártico», señaló el primer ministro noruego.

«Si eso se detuviera mañana a causa de una moratoria, ya sabe, podría dirigirse a otro lugar y creo que eso sería una lástima», dijo.

Kallas señaló después en declaraciones a los medios junto a Støre que la elaboración de la nueva estrategia de seguridad de la UE para el Ártico está aún en curso, de manera que no puede conjeturar sobre su contenido final. EFE

