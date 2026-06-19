Noruega quiere prohibir el comercio con asentanmientos israelíes en territorios ocupados

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Copenhague, 19 jun (EFE).- El Gobierno laborista noruego anunció este viernes que quiere impulsar una ley para prohibir el comercio con mercancías producidas en los asentamiento israelíes en los territorios ocupados en Palestina.

«Los asentamientos israelíes en Palestina violan el derecho internacional. Contribuyen al éxodo de personas, la violencia extrema y a hacer imposible una solución pacífica», señaló en un comunicado el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

En declaraciones al periódico Dagbladet, Eide resaltó que la propuesta noruega va «más lejos» que las de otros países y que es un «mensaje importante» por parte de Oslo.

La propuesta de ley implica prohibir la importación de productos de esos asentamientos y la exportación a los mismos, además de la compra de propiedades inmobiliarias, pero deja al margen «las actividades palestinas legítimas y la ayuda humanitaria».

«Los asentamientos socavan la base del Estado palestino. Los ciudadanos y empresas noruegas no van a contribuir a mantener esa situación», señaló Eide en el comunicado.

La propuesta de ley estará sometida a audiencia pública hasta el 19 de septiembre, para luego seguir con su trámite parlamentario.

Aunque el Gobierno laborista no tiene mayoría en la Cámara, sus aliados de centroizquierda han mostrado su apoyo a la propuesta, por lo que tendría el respaldo suficiente para ser aprobada.

Noruega reconoció al Estado palestino hace dos años junto con Irlanda y España. EFE

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