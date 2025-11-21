Noruega ve injusto que Kiev deba ceder territorio a Rusia según plan de Washington y Moscú

Copenhague, 21 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, consideró este viernes «injusto» que Ucrania deba ceder territorio a Rusia, de acuerdo con el plan de paz diseñado por Estados Unidos y Rusia filtrado por medios de comunicación como el portal estadounidense Axios.

«Un alto el fuego debe tener su punto de partida en la situación sobre el terreno y no sobre exigencias inaceptables de Rusia. La paz debe basarse en el derecho internacional y el respeto por la integridad territorial de Ucrania. Es injusto exigirle a Ucrania que ceda territorio», dijo Eide en Oslo.

Entre otras coas, el plan de paz diseñado por EE.UU. con Rusia pide a Kiev limitar su Ejército a un máximo de 600.000 hombres después de la guerra, descarta la entrada de Ucrania en la OTAN y exige que el país invadido se retire del territorio que todavía controla en su propia región oriental del Donbás.

Esa región del este ucraniano quedaría como zona desmilitarizada y sería reconocida de facto internacionalmente como rusa.

Las otras dos regiones en disputa, Jersón y Zaporiyia, quedarían bajo control de cada uno de los bandos según la partición que marque la línea del frente en el momento del cese de las hostilidades, según el documento, del que también se hizo eco el Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington, un laboratorio de ideas especializado en conflictos.

«Una paz duradera y justa sólo se puede alcanzar si la propia Ucrania fija el marco. Es su soberanía la que ha sido violada, por eso también debe decidir las premisas», señaló Eide.

El jefe de la diplomacia noruega defendió también que, para alcanzar una solución segura y estable, Europa también debe estar involucrada en el acuerdo, ya que la guerra se desarrolla en ese continente. EFE

