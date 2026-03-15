Noruega y Canadá profundizan relaciones con una renovación de su acuerdo comercial

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Berlín, 15 mar (EFE).- Noruega y Canadá acordaron modernizar sus acuerdos comerciales para fortalecer sus relaciones económicas, informó el Ejecutivo noruego, después de que la víspera ambos gobiernos firmaran una declaración para estrechar lazos en ámbitos como la defensa, la seguridad y el espacio.

«En un encuentro con el ministro de Comercio canadiense, Maninder Sidhu, esta semana, acordamos modernizar nuestro anterior acuerdo comercial», señaló en un comunicado este domingo la ministra de Comercio e Industria de Noruega, Cecilie Myrseth.

«Tenemos fundamentalmente los mismos valores y una responsabilidad compartida en el Ártico. Creo que Noruega debe fortalecer sus relaciones económicas con países como Canadá», agregó la ministra.

El acuerdo comercial de Noruega con Canadá vigente data del 1 de julio de 2008, momento a partir del cual el intercambio de bienes industriales entre ambas naciones ha tenido lugar sin aranceles.

«El acuerdo con Canadá nos ha sido de provecho, pero no refleja las relaciones comerciales actuales entre Canadá y Noruega», señaló la ministra noruega, que aspira a que nuevas áreas de intercambio entre ambos países queden cubiertas en un nuevo pacto.

La compra y venta de bienes entre Noruega y Canadá, según datos del Ejecutivo noruego, ascienden a 27.500 millones de coronas noruegas, unos 2.400 millones de euros.

La víspera, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y su homólogo de Canadá, Mark Carney, firmaron una declaración conjunta para reforzar los lazos entre ambos países, que se comprometieron, entre otras cosas, a cooperar más por la seguridad del Ártico y el apoyo a Ucrania.

En la declaración conjunta también se afirmó el deseo de ambas naciones de cooperar más en materia científica y de telecomunicaciones.

Ambos países expresaron también su deseo de promover una alianza en áreas como el espacio, la inteligencia artificial, digitalización y minerales críticos. EFE

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