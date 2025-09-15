The Swiss voice in the world since 1935

Noruega y Dinamarca convocan al embajador ruso por la violación del espacio aéreo polaco

Copenhague, 15 sep (EFE).- Los ministerios de Exteriores de Noruega y de Dinamarca han convocado al embajador ruso para protestar por la reciente violación del espacio aéreo polaco la pasada semana con drones rusos.

El jefe del departamento de Política de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega reiteró al embajador Nikolái Korchunov «que las violaciones representan un comportamiento irresponsable e inaceptable por parte de Rusia», informó Oslo en un comunicado.

También el Ministerio de Exteriores de Dinamarca citó al máximo responsable de la legación rusa en Copenhague, Vladímir Barbin.

«Las violaciones que hemos visto del espacio aéreo de la OTAN son inaceptables y muestran claramente que la agresión de (el presidente ruso, Vladímir) Putin no conoce límites», declaró el jefe de la diplomacia danesa, Lars Løkke Rasmussen.

Noruega, Dinamarca y sus aliados han expresado su pleno apoyo a Polonia, país que derribó el pasado día 10 con ayuda de otros Estados miembros de la OTAN, como Italia, Países Bajos y Alemania, al menos tres de los 19 drones con los que Rusia violó el espacio aéreo polaco.

Antes que Oslo y Copenhague, también convocaron al embajador o encargado de negocios ruso en sus respectivos países Estados europeos como el Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal o Países Bajos. EFE

