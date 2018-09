Hoy en día, por lo general, la nostalgia es menos patológica y más de color de rosa. Es decir, gratos recuerdos de juventud, por ejemplo, o un anhelo melancólico y sentimental por una época que uno necesariamente no ha vivido directamente. Los publicistas (y también algunos políticos) son conscientes del poder de la nostalgia. En Suiza, para vender cualquier cosa, desde chocolate o queso, hasta cerveza y vaqueros, se utiliza a Guillermo Tell y Heidi, y en general el idílico estilo de vida alpino.

La tarta originariamente era salada, aromatizada con tocino y comino. Pero, a medida que el azúcar se convirtió en un alimento común, la versión dulce tomó el relevo. He aquí una recetaEnlace externo (aunque swissinfo.ch no se responsabiliza de un rápido aumento de peso).

Esto es un poco de nostalgia personal. Hace muchos años comí en Friburgo un postre delicioso. Pero ¿qué pasó con él? No me refiero al funcionamiento del sistema digestivo humano, sino a cómo se llamaba, para poder comprarlo de nuevo. Después de una laboriosa investigación, puedo confirmar que se trataba de una tarta VullyEnlace externo : un sabroso trozo de pastel de la Suiza francófona, más concretamente de la región alrededor del lago de Neuchâtel, el lago de Biel y el lago de Murten (al lado del monte Vully).

En la actualidad existen varios diseños y en varios colores (también para niños mayores). Según parece, los zapatos más vendidos son de las tallas 38 y 39 (US 7-8) de mujer.

(it)

Estos teléfonos ya no se fabrican (Swatch no ha podido confirmar exactamente cuándo los suprimieron, aunque sí ha indicado que en 1996 apareció una versión inalámbrica), aunque siguen vivos en innumerables plataformas en las que se comparten fotos y se pueden comprar también en varios foros de internet.

El teléfono de plástico colorista fue creado “para individuos de todas las edades que buscan una ‘nueva conexión’”. Aunque en la práctica, y si tenemos en cuenta los anuncios de la época, parecía que era para la generación MTV [juventud de finales del siglo XX y principios del XXI, época en la que tuvo gran influencia el canal de televisión MTV]. ¡Los anuncios ya no son lo que eran!

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¿Qué fue de aquellos recuerdos suizos de su infancia? Thomas Stephens 05 de agosto de 2018 - 11:00 Con motivo de la Fiesta Nacional Suiza, este año hemos pedido a nuestros lectores que se pongan nostálgicos y piensen en todo aquello que les recuerda a la Suiza de su infancia. Aquí encontrará cinco ejemplos del pasado –algunos sugeridos por ustedes; otros, por nosotros– y también qué ha sido de ellos. ¿Qué otras cosas le vienen a la memoria? ¿Qué más le gustaría que comprobáramos? Escríbanos a nuestra cuenta en Facebook (swissinfo en español) o deje su comentario al final de este artículo (Comentar este artículo). ¿Qué pasó con... ... el teléfono Twin de Swatch? “El teléfono Twin de Swatch trae un soplo de aire fresco a un mercado que todavía tiende a estar dominado por un estilo deslucido y funcional”, se podía leer en el comunicado de prensa allá por septiembre de 1989. El soplo de aire fresco –o artilugio– consistía en que el teléfono en su base tenía un micrófono y un auricular para que dos personas pudieran hablar al mismo tiempo con una tercera (o cuarta si al otro lado también tenían un teléfono Twin) sin tener que juntar sus cabezas. El teléfono de plástico colorista fue creado “para individuos de todas las edades que buscan una ‘nueva conexión’”. Aunque en la práctica, y si tenemos en cuenta los anuncios de la época, parecía que era para la generación MTV [juventud de finales del siglo XX y principios del XXI, época en la que tuvo gran influencia el canal de televisión MTV]. ¡Los anuncios ya no son lo que eran! Los teléfonos costaban 125 francos (75 $ en la época y 175 francos (175 $) en la actualidad), podían guardar 20 números y los números pregrabados podían marcarse por nombres. Estos teléfonos ya no se fabrican (Swatch no ha podido confirmar exactamente cuándo los suprimieron, aunque sí ha indicado que en 1996 apareció una versión inalámbrica), aunque siguen vivos en innumerables plataformas en las que se comparten fotos y se pueden comprar también en varios foros de internet. ¿Qué fue de... … las bicicletas Cilo? Cilo es el acrónimo de Charles Jan Lausanne-Oron, más o menos. Charles Jan fundó su empresa de bicicletas en Oron-la-Ville, al oeste de Suiza, en 1914 y en 1927 trasladó la empresa a Romanel-sur-Lausanne. Produjo modelos para los grandes nombres del ciclismo suizo (Ferdi Kübler, Hans Knecht, Hugo Koblet y Tony Rominger) y en 1950 también empezó a elaborar motocicletas. Sin embargo, al igual que otros fabricantes de bicicletas suizos, Cilo tuvo que enfrentarse a la competencia de las importaciones más baratas y se vio atrapada por la moda de las bicis de montaña. En 2002 la empresa se declaró en quiebra. Nuevos inversores intentaron reiniciar la marca en 2005, pero finalmente la empresa fue liquidada en 2009. Sin embargo, en internet todavía se pueden encontrar las viejas bicicletas Cilo, y Wim Kolb fabrica nuevos cuadros Cilo para la empresa Colag, con sede en Zúrich, que desde 2016 tiene los derechos de la marca Cilo. ¿Dónde están... …las estrellas de ‘Die Schweizermacher’? ‘Die Schweizermacher’ (‘Los hacedores de suizos’) es, con mucho, la película helvética de mayor éxito (en Suiza) de todos los tiempos. Se calcula que una quinta parte de la población la vio en el cine cuando se estrenó, en 1978. La sátira se centra en dos policías cantonales responsables de controlar a las personas que intentan adquirir la nacionalidad suiza, así como en los obstáculos burocráticos que estas personas se ven obligadas a superar. La cinta estuvo protagonizada por Emil Steinberger (a la derecha en la imagen de abajo) y Walo Lüönd. El escritor y director de la película, Rolf Lyssy (que tiene 82 años), en este vídeo de swissinfo.ch, explica por qué, 40 años, la película sigue siendo valiosa. Emil Steinberger es patrimonio nacional suizo. Conocido simplemente como Emil, el aparentemente siempre jovial artista, nació en Lucerna en 1933 y se dio a conocer como actor de teatro y artista de cabaré. Su programa de televisión también fue un éxito en Alemania y Austria y apareció anunciando innumerables productos. De 1993 a 1999 vivió en Nueva York buscando el anonimato. Desde entonces ha escrito libros, ha realizado teatro radiofónico, grabado audiolibros, y se ha mantenido creativamente ocupado. Walo Lüönd (1927-2012) se formó como sastre antes de dedicarse al cabaré, el teatro, el cine y la televisión. Participó en más de 100 películas, incluyendo, el papel principal en ‘Dällebach Kari’, en 1970. La película por la que es más conocido después de ‘Los hacedores de suizos’. Continuó actuando y pasó sus últimos años en Locarno. ¿Se acuerda de... ... Tigerfinkli? Ningún suizo –niño o niña– de jardín de infancia que se preciara sería visto en la década de 1960 sin sus ‘Tigerfinkli’. O lo que es lo mismo: sus zapatillas con estampado de tigre, punteras rojas y pompones. Ignorando el hecho de que el estampado se parece más al de un leopardo que al de un tigre, las ventas siguen fuertes 80 años después de que el zapatero de Zúrich Edi Glogg fabricara el primer par. A mediados de la década de 1980 la marca pasó por algunos apuros. Hans-Ruedi Dussling compró el negocio, racionalizó la producción y lo rebautizó como Tiger Swiss. En la actualidad existen varios diseños y en varios colores (también para niños mayores). Según parece, los zapatos más vendidos son de las tallas 38 y 39 (US 7-8) de mujer. ¿Cómo se llamaba… ...esa dulce y cremosa tarta de Friburgo? Esto es un poco de nostalgia personal. Hace muchos años comí en Friburgo un postre delicioso. Pero ¿qué pasó con él? No me refiero al funcionamiento del sistema digestivo humano, sino a cómo se llamaba, para poder comprarlo de nuevo. Después de una laboriosa investigación, puedo confirmar que se trataba de una tarta Vully: un sabroso trozo de pastel de la Suiza francófona, más concretamente de la región alrededor del lago de Neuchâtel, el lago de Biel y el lago de Murten (al lado del monte Vully). La tarta originariamente era salada, aromatizada con tocino y comino. Pero, a medida que el azúcar se convirtió en un alimento común, la versión dulce tomó el relevo. He aquí una receta (aunque swissinfo.ch no se responsabiliza de un rápido aumento de peso). En esa región siempre hay cerca una tarta Vully. Especialmente en festividades como el Día Nacional Suizo. Aquí tiene algunos lugares en Friburgo donde comprar su ración. La premiada panadería pastelería Guillaume hace una versión de 56 cm. Nostalgia El término nostalgia procede del griego y significa “regreso a casa” y “pena”. En 1688 Johannes Hofer, estudiante de medicina de Basilea, lo acuñó para describir la ansiedad que mostraban los mercenarios suizos que deseaban volver a casa. La nostalgia también se conoce como la “enfermedad suiza”. Hoy en día, por lo general, la nostalgia es menos patológica y más de color de rosa. Es decir, gratos recuerdos de juventud, por ejemplo, o un anhelo melancólico y sentimental por una época que uno necesariamente no ha vivido directamente. Los publicistas (y también algunos políticos) son conscientes del poder de la nostalgia. En Suiza, para vender cualquier cosa, desde chocolate o queso, hasta cerveza y vaqueros, se utiliza a Guillermo Tell y Heidi, y en general el idílico estilo de vida alpino.