Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¿Colaboraciones exclusivas para avanzar en lucha contra el cáncer? Celia Luterbacher 05 de septiembre de 2017 - 10:00 La aprobación en Estados Unidos de la terapia contra la leucemia de Novartis marcará un antes y un después en la investigación biomédica. El Kymriah es producto de un acuerdo entre la farmacéutica suiza e investigadores universitarios estadounidenses. El anuncio que hizo hace unos días la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ha sorprendido al mundo, ya que el Kymriah había sido recomendado para su aprobación solo seis semanas antes. Según la FDA, la decisión se debe a que 52 de los 63 enfermos de leucemia que fueron atendidos con este tratamiento, en un ensayo clínico patrocinado por Novartis, presentaron una remisión en menos de tres meses, lo que supone 83% de la muestra analizada. El visto bueno a este tratamiento ha acaparado titulares en la prensa internacional por tres razones: anticipa un nuevo paradigma en la medicina, su elevado precio no tiene parangón y el Kymriah es el inédito resultado de “cinco años de colaboración exclusiva global” entre Novartis y la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. ¿Qué es el Kymriah? El Kymriah (cuyo nombre original era CTL019) es la primera inmunoterapia de recepción de antígenos quiméricos de células “T” (CART T) que recibe luz verde por parte de la FDA. Será utilizado en pacientes que padecen leucemia linfoblástica aguda. Se trata de un tratamiento de una sola vez, su misión es modificar las propias células ‘T’ del paciente -un tipo de glóbulos blancos-, para que éstas se encarguen de destruir posteriormente a las células cancerígenas del enfermo. Hasta ahora, este mal condenaba a los enfermos a una tasa de supervivencia muy baja (menos del 10% vivía cinco años o más tras ser diagnosticados). Este novedoso tratamiento es resultado de un esfuerzo iniciado en 2012, cuando se acordó la construcción del Centro Novartis-Penn para el Tratamiento Terapéutico Celular Avanzado. Una decisión que convirtió a Novartis en el primer grupo farmacéutico mundial enfocado en la terapia de antígenos quiméricos de células ‘T’ (CART T). El segundo paso fue la creación del campus UPenn, en el que la farmacéutica suiza invirtió 20 millones de dólares (19,3 millones de francos suizos), pero no de forma desinteresada. Novartis se ganó el derecho a ser la única empresa con licencia para utilizar la tecnología para fabricar el Kymriah y también tiene la exclusiva en la explotación de sus derechos comerciales. “Descubrir fármacos es un trabajo de equipo, una compañía no puede hacerlo sola. Las colaboraciones con instituciones académicas han sido fundamentales en este esfuerzo”, declaró a swissinfo.ch Sileia Urech, responsable de comunicación de Novartis en Suiza. “Encontrar un socio y establecer los mecanismos de trabajo conjuntos es un desafío al principio, pero esto es algo que puede resolverse y que arroja significativos resultados [al acceder a distintas ideas y tecnologías que permitirán descubrir y desarrollar nuevos medicamentos”, añadió. Tras el fructífero acuerdo Novartis-Penn, queda por ver si tales colaboraciones darán lugar a nuevos y más significativos éxitos en materia de investigación y el desarrollo, especialmente considerando las diferencias de cultura que entre la investigación industrial y la académica, así como las preocupaciones éticas que despiertan el que la industria financie ensayos clínicos cuyos resultados le beneficiará económicamente en el futuro. Inversión en Suiza En 2016, Novartis destinó alrededor de 3 400 millones de francos suizos a investigación y desarrollo en Suiza y más de 9 000 millones a escala global. Actualmente tiene en marcha varias colaboraciones con universidades e institutos helvéticos, como la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el Instituto Paul Scherrer. También realiza un proyecto conjunto con el Hospital Universitario de Basilea, en el que las muestras de tejido recogidas son puestas a disposición de Novartis para la investigación de tratamientos destinados a curar enfermedades hepáticas. “Un compromiso activo con el ecosistema académico suizo seguirá siendo prioritario”, afirmó Urech. Durante la última década ha aumentado la financiación privada de las universidades suizas. En el año 2014, solo el 8,4% del presupuesto provenía de fuentes privadas. En abril pasado, la televisión pública suiza SRF informó de más de 300 proyectos de colaboración entre universidades suizas y patrocinadoras privados. Así, la farmacéutica suiza Sandoz y su fundación, por ejemplo, patrocinaron seis cátedras de Química y Microbiología en cuatro universidades, según SRF.