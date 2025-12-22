Noviembre: Flamengo y Lanús, campeones continentales; Panamá, Curazao y Haití, al Mundial

3 minutos

Gabriel Briceño Fernández

Redacción Deportes, 22 dic (EFE).- En el undécimo mes del año, las copas Libertadores y Sudamericana consagraron a Flamengo y Lanús como los nuevos campeones al superar en las respectivas finales a Palmeiras y Atlético Mineiro.

En las eliminatorias de la Concacaf, entre tanto, las selecciones de Panamá, Curazao y Haití certificaron su cupo al Mundial de 2026, mientras que Jamaica y Surinam jugarán en marzo próximo la repesca intercontinental.

A su vez, Estados Unidos albergó el maratón de Nueva York, ganado por los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto.

Flamengo y Lanús se coronaron

Con un tanto de Danilo en el minuto 67, Flamengo derrotó a Palmeiras y se coronó por cuarta vez en su historia campeón de la Copa Libertadores en la final disputada el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

Los cariocas sumaron este nuevo título a los ganados en 1981, 2019 y 2022, y se hicieron acreedores a un premio de 24 millones de dólares otorgados por la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol).

El 22 de noviembre, Lanús y Atlético Mineiro jugaron la final de la vigesimocuarta edición de la Copa Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción, donde tras un empate a cero en 120 minutos el Granate argentino se impuso por 5-4 en la tanda de penaltis.

Los argentinos alzaron nuevamente el trofeo luego de doce años gracias a su guardameta Nahuel Losada, quien atajó tres penales e igualó el récord de más cobros atajados en una final, que estaba en poder del ecuatoriano Alexander Domínguez.

Lanús le dio al fútbol argentino la undécima corona y recibió un premio de 10,6 millones de dólares.

Curazao, Haití y Panamá con boleto al Mundial

Curazao, Haití y Panamá se clasificaron de forma directa al Mundial de 2026 al término de las eliminatorias en Centroamérica y el Caribe. Jamaica y Surinam jugarán el repechaje.

La selección curazoleña fue la revelación y jugará por primera vez un mundial tras empatar 0-0 con Jamaica en su visita al Estadio Nacional de Kingston.

El otro golpe lo dio Haití, que irá a un mundial tras 52 años, luego de vencer por 2-0 a Nicaragua en Willemstad (Curazao) en un resultado que además dejó por fuera a los gigantes centroamericanos Costa Rica y Honduras.

Panamá, por su parte, certificó su segunda participación en un mundial al golear por 3-0 a El Salvador en la última jornada.

Jamaica y Surinam, mejores segundos de los grupos A y B, jugarán la respesca intercontinental.

Los kenianos reinaron en Nueva York

El 2 de noviembre se celebró el Maratón de Nueva York, donde los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto consiguieron la victoria en femenino y masculino, respectivamente.

Obiri, con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 51 segundos, ocupó el primer lugar entre las mujeres, seguida por sus compatriotas Sharon Lokedi y Sheila Chepkirui.

Kipruto lideró el podio de varones con 2 horas, 8 minutos y 9 segundos, mientras los también kenianos Alexander Mutiso y Albert Korir ocuparon los puestos dos y tres, con los que sellaron el top tres para su país.

El suizo Marcel Hug y la estadounidense Susannah Scaroni se consagraron en silla de ruedas T53/54. EFE

gbf/laa