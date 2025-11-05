NRC: 1,45 millones de gazatíes precisan refugio urgente pero Israel sigue bloqueando ayuda

2 minutos

Ginebra, 5 nov (EFE).- Hasta 1,45 millones de gazatíes necesitan un refugio urgente ante la llegada del invierno, pero Israel sigue bloqueando la entrada de suministros destinados a dar cobijo contra las lluvias y las bajas temperaturas, denunció este miércoles la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en un comunicado.

«Cada día de retraso pone vidas en riesgo. El tiempo invernal está en camino y la gente de Gaza no tiene tiempo que perder», advirtió la directora regional del NRC en Oriente Medio y Norte de África, Angelita Caredda.

Desde el comienzo del alto el fuego el 10 de octubre, las autoridades israelíes han rechazado 23 peticiones de nueve agencias de ayuda humanitaria para introducir en la Franja suministros para proporcionar refugio a los palestinos, que incluían tiendas de campaña, camas, mantas, sets de cocina, entre otras necesidades.

En 21 de las 23 peticiones rechazadas, las autoridades israelíes argumentaron que las organizaciones «no estaban autorizadas para entregar ayuda humanitaria en Gaza», incluso aquellas que tenían un registro válido en Israel, denunció la ONG dirigida por el antiguo coordinador humanitario de la ONU Jan Egeland.

«La comunidad internacional debe actuar ahora para asegurar un acceso rápido y sin obstáculos», subrayó Caredda.

Cerca de 283.000 hogares han sido dañados o destruidos en Gaza, según el Centro de Satélites de la ONU (UNOSAT), a lo que se suman los conflictos por la propiedad de las viviendas tras la pérdida generalizada de la documentación de muchas familias tras la guerra.

En Jan Yunis y Rafah, hasta un 83 % de las mujeres perdieron los papeles de sus viviendas y un 80 % denunciaron haber sido discriminadas cuando intentaron reclamar sus propiedades, según datos del Consejo de Vivienda Palestino (PHC).

Pero incluso el asentamiento de campamentos sigue estando muy limitado, advirtió el NRC, por «el extenso grado de destrucción» y la munición de artillería sin detonar.

«La entrada de maquinaria pesada es urgente para limpiar entre 55 y 60 millones de toneladas de escombros», destacaron en el comunicado. EFE

