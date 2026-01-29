Nubank recibe aprobación condicional para operar como banco nacional en EE. UU.

2 minutos

São Paulo, 29 ene (EFE).- Nubank, con operaciones en Brasil, México y Colombia, anunció este jueves que obtuvo la aprobación condicional para constituir un nuevo banco nacional en Estados Unidos.

El banco digital, con sede en São Paulo, informó en un comunicado que el Escritorio del Controlador de la Moneda de los Estados Unidos, el principal regulador de los bancos con licencia federal, le otorgó la aprobación condicional para operar como banco nacional bajo el nombre de Nubank, N.A.

Con esta aprobación, el neobanco, fundado en 2013, podrá expandir su presencia operativa y su oferta de productos en el mercado estadounidense, con la posibilidad de ofrecer a futuro cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y la custodia de activos digitales.

La nueva unidad de negocios en EE.UU., que funcionará como una subsidiaria integral de Nu Holdings, estará liderada por la cofundadora Cristina Junqueira, quien se trasladó al país para supervisar el desarrollo a largo plazo.

Por su parte, Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil, asumirá el cargo de presidente del Consejo de Administración.

Este paso permite a la empresa «construir la próxima generación bancaria» en EE. UU., manteniendo el enfoque en sus mercados principales de Brasil, México y Colombia, destacó el cofundador y CEO de Nubank, el colombiano David Vélez, según declaraciones citadas en el comunicado.

Tras haber presentado la solicitud el 30 de septiembre de 2025, Nubank entra ahora en una fase de organización, que incluye el cumplimiento de condiciones impuestas por el Escritorio y una serie de aprobaciones pendientes por diversos organismos oficiales, como la Fed.

La empresa tiene un plazo de 12 meses para capitalizar la institución y un máximo de 18 para abrir formalmente el banco.

Esta noticia se suma a los recientes movimientos regulatorios de la firma en América Latina. En 2025, su subsidiaria recibió autorización para organizarse como institución bancaria en México, y solicitó una licencia para ejercer como entidad bancaria formal en Brasil, donde opera desde 2016. EFE

adm/mp/sbb