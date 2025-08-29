Nublados con chubascos pasajeros y tronadas aisladas este viernes en República Dominicana
Santo Domingo, 29 ago (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes de nublados con chubascos pasajeros y tronadas aisladas principalmente en Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.
Estas precipitaciones y fenómenos se desarrollan bajo la influencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera y unida a la humedad dejada por una onda tropical.
Por la tarde, Indomet prevé precipitaciones en forma de aguaceros, que irán de moderados a fuertes; tormentas eléctricas; ráfagas de viento y posibles granizadas en poblados de La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago y Azua, entre otras cercanas.
Debido a las temperaturas calurosas propias del verano, Indomet invitó a la población a ingerir suficientes líquidos para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados y evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Asimismo, recomendó tener presente que los niños y los envejecientes son más susceptibles de sufrir los efectos de las altas temperaturas.
El organismo señaló que una onda tropical emergerá fuera de la costa oeste de África este domingo, con algunas condiciones para desarrollarse lentamente en las aguas del Atlántico central la próxima semana.
Esta onda tropical tiene una probabilidad del 20 % para los próximos siete días de convertirse en un ciclón tropical. EFE
pma