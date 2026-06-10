Nueva aerolínea saudita inicia operaciones en medio de la guerra de Oriente Medio

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Arabia Saudita lanzó el miércoles Riyadh Air, su segunda aerolínea nacional, después de meses de atraso en medio del revuelo económico provocado por la guerra en Oriente Medio y la dura competencia de empresas más establecidas del Golfo.

Un Boeing 787 Dreamliner con los colores blanco y lavanda de Riyadh Air partió a Londres a las 02H30 (23H30 GMT de martes).

Se trata de un nuevo proyecto saudita para reducir su dependencia económica del petróleo.

Con Riyadh Air, el país espera convertir la capital Riad en un centro global de vuelos que rivalice con Dubái, el más concurrido del mundo en cuanto a pasajeros internacionales.

«Queremos traer de vuelta el glamur, el refinamiento y la gracia», comentó a la AFP el ejecutivo de Riyadh Air, Tony Douglas.

La primera aerolínea de Arabia Saudita es Saudia.

El lanzamiento, programado originalmente para 2025, fue aplazado por atrasos en la entrega de aviones de Boeing, que ha sufrido una serie de problemas de manufactura y seguridad los últimos años.

También se da después de los ataques de Irán, que ha lanzado miles de drones y misiles a sus vecinos del Golfo, incluyendo sus aeropuertos, creando incertidumbre económica en la acaudalada región petrolera.

Pero para Douglas, ex jefe ejecutivo de la aerolínea Etihad de Abu Dabi, el vuelo inaugural es «la culminación de cuatro años de preparativos».

«Creo que Riad es el resultado de su geografía. En este momento particular ha sido menos afectada» por los ataques, comentó sentado en la cabina de un avión de Riyadh Air durante un evento previo al lanzamiento.

Arabia Saudita está construyendo un nuevo aeropuerto en Riad con una capacidad prevista de 120 millones de pasajeros anuales para 2030, comparado con los 53 millones del actual Aeropuerto Internacional Rey Khalid.

Riyadh Air es propiedad del Fondo de Inversión Pública, con el cual el príncipe heredero Mohamed bin Salman, gobernante de facto del país, financia su ambiciosa agenda de reformas económicas.

La aerolínea inicialmente ordenó 132 Boeing 787 Dreamliner, y en junio pasado firmó un contrato por 25 Airbus A350-1000 con opción a 50 más.

«Nuestra ambición es poder conectar más de 100 ciudades internacional los próximos cinco años», indicó Douglas.

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